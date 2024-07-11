Названо число сражающихся в ВСУ на передовой украинок

Свыше 10 тыс. украинок служат в ВСУ на передовой. Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на заседании Общественного форума НАТО, передает ТАСС.

«Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 тыс. женщин выполняют боевые задачи на линии фронта», — рассказала она.

В марте 2024 года в министерстве обороны Украины заявили, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат более 45,5 тыс. женщин. Отмечается, что это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года. При этом около 13,5 тысяч женщин-военнослужащих имеют статус участника боевых действий.

Перед этим в ВСУ призвали сделать всех совершеннолетних украинок военнообязанными по примеру Израиля.

Ранее российские солдаты спасли женщину-бойца ВСУ от сослуживцев.