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США обвинили в поставках Украине химического оружия

Тарабрин: США нарушают Конвенцию о химоружии, поставляя токсичные химикаты Киеву

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Сергей Отрошко/РИА Новости

Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, поставляя Киеву токсичные химикаты. Об этом сообщил постоянный председатель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, выступая на 106-й сессии Исполнительного совета организации, передает ТАСС.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «готовы идти на любые преступления», в том числе и на осуществление провокаций с использованием химического оружия. По мнению постпреда при ОЗХО, такие действия Киева связаны с неудачами на поле боя.

Также Тарабрин выразил уверенность, что использование химикатов на фронте происходит с одобрения Запада. По его словам, поставки токсичных химикатов из США являются нарушением статьи I Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

11 июля глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил ВСУ в применении химического оружия в регионе.

9 июля эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли на Украину для оказания технической помощи после того, как в силу вступили соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева.

Ранее Мария Захарова объяснила планы Запада обвинить РФ в применении химоружия.

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