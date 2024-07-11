Белоруссия построит две новые заставы на границе с Украиной

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии построит на границе с Украиной две новые заставы. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский Гаюн».

«ГПК запланировал подготовку к строительству двух новых пограничных застав. Ведомство планирует закупить инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью», — сказано в сообщении.

Согласно информации проекта, ГПК планирует возвести заставы в районе населенных пунктов Карповка и Свеча Гомельской области Белоруссии.

11 июля военный эксперт Андрей Богодель заявил, что «проект» Украины, предполагающий вторжение в Белоруссию, все еще существует и рассматривается, однако есть сомнения, что Киев все же решится на его реализацию.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, что украинские военные стягивают личный состав, оружие и технику к границе с Белоруссией, беспокоит Россию.

Ранее в НАТО заявили, что считают угрозой сотрудничество Белоруссии и России.