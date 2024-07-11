США планируют многократно нарастить ледокольный флот

США планируют нарастить ледокольный флот и намерены побороться за значительную часть мирового рынка судов этого класса. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что сейчас у США есть только два полярных ледокола, которые при этом приближаются к концу срока эксплуатации.
«Мы намерены многократно нарастить нынешнее количество так быстро, как сможем», — сказал представитель американской администрации.
До этого заместитель главы Северного командования ВС США и НОРАД генерал Грегори Гийо заявлял, что американский ледокольный флот серьезно отстает от российского и китайского, несмотря на закупки новых кораблей.
Он отмечал, что даже с дополнительными закупками ледоколов от Береговой охраны, Соединенные Штаты значительно уступают по числу судов в этой категории. Это, по словам генерала, ограничивает свободу маневра американского флота в регионе.
Ранее Путин назвал ледокольный флот преимуществом РФ.