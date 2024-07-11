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США планируют многократно нарастить ледокольный флот

Белый дом: США намерены многократно увеличить ледокольный флот

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Unsplash

США планируют нарастить ледокольный флот и намерены побороться за значительную часть мирового рынка судов этого класса. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас у США есть только два полярных ледокола, которые при этом приближаются к концу срока эксплуатации.

«Мы намерены многократно нарастить нынешнее количество так быстро, как сможем», — сказал представитель американской администрации.

До этого заместитель главы Северного командования ВС США и НОРАД генерал Грегори Гийо заявлял, что американский ледокольный флот серьезно отстает от российского и китайского, несмотря на закупки новых кораблей.

Он отмечал, что даже с дополнительными закупками ледоколов от Береговой охраны, Соединенные Штаты значительно уступают по числу судов в этой категории. Это, по словам генерала, ограничивает свободу маневра американского флота в регионе.

Ранее Путин назвал ледокольный флот преимуществом РФ.

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