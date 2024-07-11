Четыре страны ЕС согласились производить крылатые ракеты

Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает Reuters.

Агентство не уточняет, идет ли речь об обязывающем соглашении или о меморандуме о намерениях.

11 июля высокопоставленный сотрудник НАТО в интервью порталу Semafor сообщил, что НАТО не смогло удовлетворить собственные потребности в вооружениях и боеприпасах и не направило Украине необходимый объем военной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги саммита НАТО. Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. По его словам, из-за НАТО происходит нагнетание напряженности в Европе.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент Соединенных Штатов Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее на Западе рассказали, почему ВС РФ успешно сбивают ракеты Storm Shadow на Украине.