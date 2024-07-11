Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четыре страны ЕС согласились производить крылатые ракеты

Франция, ФРГ, Италия и Польша разработают крылатые ракеты большой дальности

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает Reuters.

Агентство не уточняет, идет ли речь об обязывающем соглашении или о меморандуме о намерениях.

11 июля высокопоставленный сотрудник НАТО в интервью порталу Semafor сообщил, что НАТО не смогло удовлетворить собственные потребности в вооружениях и боеприпасах и не направило Украине необходимый объем военной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги саммита НАТО. Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. По его словам, из-за НАТО происходит нагнетание напряженности в Европе.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент Соединенных Штатов Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее на Западе рассказали, почему ВС РФ успешно сбивают ракеты Storm Shadow на Украине.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами