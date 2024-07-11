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В США оценили способности России по уничтожению ПВО Польши

Риттер: РФ легко уничтожит ПВО Польши, если их поставят к границе с Украиной

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РИА Новости

Российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что для прикрытия Львова необходимо будет подвести ПВО прямо к границе.

«Русские скажут: «спасибо» и взорвут ее, так что это станет крайней глупостью со стороны Польши, если они пойдут на это», — сказал Риттер.

В начале месяца Соединенные Штаты выделили Польше кредит в размере $2 млрд на закупку вооружения противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО).

Соглашение заключено в рамках программы «Иностранное военное финансирование». Это второй кредит, выданный США Польше за последнее время.

До этого бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что государства-члены НАТО Польша и Румыния могли бы задействовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в целях оказания помощи Украине.

Ранее в США заключили контракт в $49 млн на создание системы управления ПВО и ПРО для Польши.

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