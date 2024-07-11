В США заявили, что ВС РФ стали чаще атаковать украинские аэродромы

Российские военные находят слабые места в украинской противовоздушной обороне (ПВО) и массово уничтожают авиацию противника. Об этом написало издание Forbes.
В статье говорится, что российская армия стала чаще запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над украинскими аэродромами и наносить по ним удары ракетами «Искандер».
По данным автора материала, за время конфликта украинские ВВС потеряли по меньшей мере 28 истребителей МиГ-29 из 50. По этой причине Украина больше нуждается в ПВО, нежели в новых самолетах.
4 июля военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска наносят удары по аэродромам на Украине для недопущения поставок армии страны американских истребителей F-16. Силы РФ наносили удары по аэродромам в Миргороде, Полтаве и Долгинцево.
По его словам, уничтожение взлетно-посадочных полос, аэродромов, особенно средств навигации, необходимо для недопущения поставок этих самолетов на территорию Украины. Матвийчук добавил, что техника, которая была уничтожена на аэродромах, — это техника улучшенная и переоборудованная для запуска ракет высокой дальности типа SCAPL, Storm Shadow.
Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.