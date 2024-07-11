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В США заявили, что ВС РФ стали чаще атаковать украинские аэродромы

Forbes: российская армия использует бреши в ПВО Украины и уничтожает ее самолеты

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antikrot/Wikimapia/Wikimedia Commons

Российские военные находят слабые места в украинской противовоздушной обороне (ПВО) и массово уничтожают авиацию противника. Об этом написало издание Forbes.

В статье говорится, что российская армия стала чаще запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над украинскими аэродромами и наносить по ним удары ракетами «Искандер».

По данным автора материала, за время конфликта украинские ВВС потеряли по меньшей мере 28 истребителей МиГ-29 из 50. По этой причине Украина больше нуждается в ПВО, нежели в новых самолетах.

4 июля военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска наносят удары по аэродромам на Украине для недопущения поставок армии страны американских истребителей F-16. Силы РФ наносили удары по аэродромам в Миргороде, Полтаве и Долгинцево.

По его словам, уничтожение взлетно-посадочных полос, аэродромов, особенно средств навигации, необходимо для недопущения поставок этих самолетов на территорию Украины. Матвийчук добавил, что техника, которая была уничтожена на аэродромах, — это техника улучшенная и переоборудованная для запуска ракет высокой дальности типа SCAPL, Storm Shadow.

Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.

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Операция на Украине
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