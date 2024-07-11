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США пообещали Израилю поставить критически важные боеприпасы

США пообещали Израилю в ближайшие дни поставить критически важные боеприпасы

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что США в ближайшие дни поставят Израилю критически важные боеприпасы. Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что в этом заверил министра обороны Израиля Йоава Галанта координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.

«Во время беседы координатор Макгерк проинформировал министра Галанта о доставке критически важных боеприпасов, часть которых будет отправлена в Израиль в ближайшие дни», — сказано в сообщении.

До этого глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия. Хания возложил ответственность за возможный срыв переговоров на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и армию еврейского государства.

Ранее хуситы заявили, что атаковали три судна Израиля и США.

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