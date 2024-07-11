Подразделения группировки российских войск «Юг» уничтожили до 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины, танк, боевую машину ракетной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50 в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Ильинка и Часов Яр Донецкой народной республики.

В результате столкновений с силами РФ украинская армия лишилась также двух боевых бронированных машин «Козак», двух автомобилей, 155 мм самоходной артиллерийской установки AS-90 производства Великобритании, четырех 152 мм орудий Д-20, двух 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудия М119 производства США, двух гаубиц L-119 британского производства Великобритании.

В общей сложности ВСУ с начала проведения СВО потеряли 627 самолетов, 277 вертолетов, 27520 беспилотников, 545 зенитных ракетных комплексов, 16551 танка и другой техники.

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