Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что средства ПВО сбили вражеский беспилотник самолетного типа. Таким образом российские военные пресекли попытку украинской армии совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке БПЛА ВСУ на город Грайворон. Он рассказал, что в результате сброса двух взрывных устройств были повреждены два автомобиля, также произошло аварийное отключение электричества на одной из улиц Грайворона, а также в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.

Утром 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Позднее сообщалось, что примерно в 60 км к югу от российской столицы местные жители услышали громкий взрыв примерно в 4:50.

Ранее в белгородском поселке восстановили поврежденный при атаке ВСУ храм.