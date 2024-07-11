Группировка войск «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, потери составили до 85 украинских солдат. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Пятихаток, Жеребянок и Каменского Запорожской области», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, украинская армия лишилась семи автомобилей, 155 мм гаубицы М777 американского производства, 105 мм гаубицы М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиоэлектронной разведки «Пластун».

Утром 11 июля Минобороны России сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Тамбовской, Брянской, Тульской и Московской областями.

Ранее в США признали успехи России в зоне СВО на Украине.