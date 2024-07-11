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ВС РФ отразили атаки пяти бригад ВСУ на двух направлениях фронта

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 355 бойцов в зоне ответственности «Севера»

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РИА «Новости»

Группировка российских войск «Север» отразила атаки пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), территориальной обороны и нацгвардии в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий была поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, а также 117-й, 125-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии.

Бои велись в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области. Кроме того, боевые задачи решались в Волчанске и Липцах Харьковской области.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Также были уничтожены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая пушка МТ-12 «Рапира».

До этого Минобороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли более 500 военных в ДНР. Противник также потерял боевую машину пехоты Marder, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.

Ранее в США признали успехи России в зоне СВО на Украине.

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