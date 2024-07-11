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Украина обратилась с просьбой к Южной Корее

Nikkei Asia: Украина попросила Южную Корею поставить ей системы ПВО

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Thomas Peter/Reuters

Посол Украины в Сеуле Дмитрий Пономаренко попросил власти Южной Кореи, которые не хотят поставлять Киеву наступательные вооружения, передать стране системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом посол заявил в интервью изданию Nikkei Asia.

«Если власти Южной Кореи пока не готовы предоставить наступательное вооружение, мы были бы благодарны за получение систем противовоздушной обороны», — заявил дипломат.

Пономаренко добавил, что Украина ведет диалог с Южной Кореей о поставках вооружения, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) «по-прежнему остро нуждаются». Дипломат подчеркнул, что киевская сторона постоянно находится «в поиске нестандартных решений и идей», которые могли бы помочь найти пути сотрудничества, приемлемые для обеих сторон.

При этом посол отказался предоставить дополнительные сведения о переговорном процессе. Пономаренко объяснил, что раскрытие этой информации может повлиять на результат переговоров.

При этом украинский посол отметил, что армия России значительно превосходит ВСУ по численности. Поэтому его страна хотела бы «достичь технического превосходства в высокотехнологичном оружии».

В июне начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что республика не будет придерживаться ограничений в отношении поставок оружия на Украину, в случае если Россия передаст КНДР современные военные технологии.

Ранее Медведев оценил перспективы развития отношений между РФ и Южной Кореей.

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