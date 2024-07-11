Боеприпасы и противодронные системы Литвы доставлены на Украину

Противодронные системы и снаряды из Литвы 11 июля доставлены на Украину. Об этом сообщило министерство обороны прибалтийской республики в соцсети X.

Отмечается, что украинская армия получила снаряды калибра 5,56x45 мм, а также складные кровати, комплекты теплой одежды, генераторы и многое другое, — все это доставлено в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении министерства также говорится, что общая сумма оказанной Украине литовской помощи достигла €1 млрд, при этом военная помощь составила €641 млн.

В начале июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что на Западе произносят много сильных речей.

27 июня Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Эстонией и Литвой.

Ранее в Литве назвали единственный способ спасти Украину.