Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боеприпасы и противодронные системы Литвы доставлены на Украину

МО: переданные Литвой боеприпасы и противодронные системы доставлены на Украину

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Противодронные системы и снаряды из Литвы 11 июля доставлены на Украину. Об этом сообщило министерство обороны прибалтийской республики в соцсети X.

Отмечается, что украинская армия получила снаряды калибра 5,56x45 мм, а также складные кровати, комплекты теплой одежды, генераторы и многое другое, — все это доставлено в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении министерства также говорится, что общая сумма оказанной Украине литовской помощи достигла €1 млрд, при этом военная помощь составила €641 млн.

В начале июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что на Западе произносят много сильных речей.

27 июня Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Эстонией и Литвой.

Ранее в Литве назвали единственный способ спасти Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами