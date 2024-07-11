Генерал Попов попростил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев последнего по делу о мошенничестве, фигурантом которого является господин Попов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

Аграновский не является адвокатом Попова, по закону он не может комментировать это уголовное дело, но продолжает это делать. Буйновский назвал поведение своего коллеги клеветой и мошенничеством, он наносит вред и ущерб правам и интересам военного.

Буйновский добавил, у Попова и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия. Однако, как отметил адвокат, Аграновский, не зная подробности дела генерала, «выдает свою некомпетентность за действительность».

Господин Аграновский пока не комментировал информацию. Свое мнение по делу Попова он ранее неоднократно выражал в разговоре со СМИ. Так, 8 июля в разговоре с РИА Новости он предположил, что бывший командующий может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в случае раскрытия канала утечки данных на Украину.

В России Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Он помещен в СИЗО.

Ранее второму фигуранту дела генерала Попова предъявили обвинение.