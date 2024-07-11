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В ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении

Марочко: командование группировки ВСУ признало успехи войск РФ под Купянском

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Офицеры группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующей на Купянском направлении, признают успешное продвижение российских войск в некоторых районах, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«<...> Командование украинской группировки войск, отвечающее за Купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов, а также продвижение наших войск в районе Синьковки и Петропавловки», — сообщил Марочко.

По его словам, перехваченные ВС РФ данные также свидетельствуют о подавленном состоянии украинских военнослужащих, которые ведут боевые действия под Купянском.

10 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России точечными ударами уничтожили склады ВСУ, а также дома с расположением украинских солдат в Купянске. Он уточнил, что под удар попали склады с минами и снарядами для артиллерии.

5 июля бывший замглавы генштаба украинских войск генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что ВС РФ наращивают интенсивность боев сразу на нескольких направлениях, включая Купянское и Угледарское.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

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