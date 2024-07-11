В России испытали броню для защиты нефтебаз от беспилотников

Госкорпорация «Ростех» испытала специальные бронепанели, которые способны защитить объекты критической инфраструктуры от атак дронов-камикадзе. Подробности опубликовал Telegram-канал «Ростеха».

«Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры и т.д.), в том числе от атак FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Броню разработал НИИ стали концерна «Калашников». Панель сделана из различных материалов, и, согласно заявленным характеристикам, может выдержать попадания пуль из пистолета, а также поражающих элементов ручных гранат. При этом весит плита меньше 30 кг.

Во время испытаний броню не смогли пробить патроны 9×19 мм 7Н21, а также осколки гранаты Ф-1, которую подорвали в полуметре от плиты.

До этого «Ростех» сообщил, что поставил в ВС РФ новую партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000. По размерам и весу они сопоставимы с современными боевыми пистолетами, но при этом способны эффективно подавлять противника на дистанции до 200 метров.

Ранее ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва».