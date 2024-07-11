Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России испытали броню для защиты нефтебаз от беспилотников

«Ростех» провел испытания бронепанели для защиты нефтехранилищ от ударных дронов

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Госкорпорация «Ростех» испытала специальные бронепанели, которые способны защитить объекты критической инфраструктуры от атак дронов-камикадзе. Подробности опубликовал Telegram-канал «Ростеха».

«Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры и т.д.), в том числе от атак FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Броню разработал НИИ стали концерна «Калашников». Панель сделана из различных материалов, и, согласно заявленным характеристикам, может выдержать попадания пуль из пистолета, а также поражающих элементов ручных гранат. При этом весит плита меньше 30 кг.

Во время испытаний броню не смогли пробить патроны 9×19 мм 7Н21, а также осколки гранаты Ф-1, которую подорвали в полуметре от плиты.

До этого «Ростех» сообщил, что поставил в ВС РФ новую партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000. По размерам и весу они сопоставимы с современными боевыми пистолетами, но при этом способны эффективно подавлять противника на дистанции до 200 метров.

Ранее ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами