Столтенберг: координация военных поставок Украине не сделает НАТО частью конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс взял на себя координацию основной части военных поставок в Киев, но при этом указал, что это не приведет к вовлечению НАТО в конфликт на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Мы возьмем в свои руки координацию большинства военных поставок для Украины. Это не сделает НАТО частью конфликта, но поможет Украине применить свое право на самооборону», — заявил Столтенберг на пресс-конференции после завершения второго дня саммита альянса в Вашингтоне.

По мнению генсека, саммит НАТО принял решение, что чем больше вооружения будет отправлено в Киев, тем быстрее закончится конфликт.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Выступая в Вашингтоне, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в этот раз Украину не будут приглашать в НАТО, отметив, что это дело будущего.

Ранее посол РФ назвал угрозой международной безопасности размещение американских ракет в ФРГ.