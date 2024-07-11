Французские военные готовились к отправке на Украину в марте. Об этом рассказал резидент Службы внешней разведки (СВР) России с псевдонимом Феликс журналу «Разведчик».

Также в материале говорится, что глава СВР Сергей Нарышкин заявил 19 марта о подготовке Парижа к отправке на Украину воинского контингента примерно из 2 тысяч человек, что было опровергнуто Францией.

Доклад разведки указывает на увеличение числа ликвидированных французских граждан на украинском театре военных действий и проблемы, с которыми сталкиваются французские военные.

Также разведка заявляет, что французский контингент все еще готовится к направлению на Украину, но возникают опасения по поводу его безопасности и возможных атак со стороны российских вооруженных сил.

После прошедших во Франции выборов Париж собирается изменить подход к Украине. Глава парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен анонсировала ряд изменений в политике Франции по Украине в случае победы ее партии на выборах и последующего формирования правительства. В интервью CNN она отметила, что премьер-министр из ее партии не даст Киеву атаковать российскую территорию дальнобойным оружием Пятой республики.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.