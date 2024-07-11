Пентагон не захотел огласить детали размещения в Германии новых ударных средств США

Пентагон не намерен раскрывать детали планов размещения на территории ФРГ новых американских средств поражения большой дальности, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Райдера, Пентагону сейчас нечего добавить к совместному заявлению Вашингтона и Берлина. При этом пресс-секретарь отметил, что если появятся обновленные данные, то министерство обороны обязательно сообщит их средствам массовой информации и общественности.

10 июля Соединенные Штаты и Германия выпустили совместное заявление о размещении Пентагоном новых средств огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвукового оружия, на территории ФРГ. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на германской территории. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии.

Ранее Путин пообещал ответить зеркально, если США развернет комплексы РСМД.