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Российские беспилотники нанесли удары по технике и опорным пунктам украинской армии

Российские FPV-дроны в зоне СВО уничтожили технику и поразили опорники ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили боевую технику и нанесли удары по замаскированным опорным пунктам противника. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Операторы ударных FPV-дронов разведывательного подразделения постоянно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении целей уничтожают их. Беспилотники оснащены специальными камерами, которые позволяют работать и в темное время суток. Дроны снаряжаются различными видами боеприпасов и отправляются в сторону противника. За последние несколько дней они нанесли несколько точных ударов по технике и замаскированным опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 июля сообщалось, что расчет российского беспилотника сорвал ротацию ВСУ под Авдеевкой. Были уничтожены опорный пункт и бронетехника украинской армии.

Ранее военные ВСУ заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше.

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Операция на Украине
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