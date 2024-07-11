В Раде заявили о серьезных проблемах с ремонтом западных средств ПВО

Из-за проблем с обслуживанием и ремонтом на Украине полностью вышли из строя некоторые западные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале написала зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Ситуация с ремонтами [средств ПВО] ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны», — написала она.

Депутат раскритиковала руководство Вооруженных сил Украины за отсутствие внятных планов по ремонту западной военной техники, отсутствие запчастей и договоров на их поставку. По ее словам, из-за того, что техника раздается на восстановление разным предприятиям, ситуация дошла до того, что «двух одинаковых машин фактически нет».

«Ремонт преимущественно осуществляется путем каннибализации машин, что сокращает их численность и, соответственно, плотность ПВО. Такая отремонтированная машина перестает работать в течение одного-двух месяцев. Добавьте сюда коррупционные риски, когда пытаются привлечь «свои» фирмы и фирмы-прокладки», — написала Безуглая.

Помимо этого, депутат отметила, что хорошо знающих местность военнослужащих из мобильных огневых групп ПВО отправляют на передовую, заменяя их потрепанными подразделениями, выведенными для ротации. Что в итоге также снижает эффективность украинской ПВО.

7 июля бывший представитель командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат обвинил Безуглую в разглашении гостайны о тяжелом положении ВСУ. По его мнению, парламентарий не должна публично обсуждать такие вопросы, поскольку для них есть закрытые заседания.

Ранее в Раде раскритиковали руководство Воздушных сил Украины за провалы в обороне.