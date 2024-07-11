Система ПРО НАТО в Польше вышла на полную операционную готовность

Позиционная система ПРО НАТО Aegis Ashore, построенная США в Польше, достигла полной операционной готовности. Об этом сообщает альянс на своем сайте.

Расположенная в городе Редзиково на севере Польши, система ПРО теперь «готова к защите альянса». Она стала неотъемлемой частью противоракетного щита НАТО и предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет, утверждается в заявлении. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что завершение строительства и достижение полной готовности американской системы ПРО в Польше является «важным шагом для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет».

Объект Aegis Ashore в Редзикове является частью программы поэтапного развертывания компонентов системы ПРО в Европе EPAA (European Phased Adaptive Approach), которая направлена на «защиту от ракетных угроз со стороны Ирана». Кроме того, в программу входят корабли с радиолокационными системами Aegis, базирующиеся в испанском городе Рота, радиолокационная станция AN/TPY-2 в Турции (находится на боевом дежурстве с 2011 года) и еще один комплекс Aegis Ashore на базе Девеслу в Румынии. Строительство базы ПРО в Редзикове началось в 2016 году и, согласно открытым источникам, обошлось США в $850 млн. Изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в 2018 году, однако работы задержались.

Эксплуатационная готовность объекта была достигнута в декабре 2023 года, после чего начался процесс передачи его НАТО.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.