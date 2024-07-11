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Над Донецком сбили ракету РСЗО HIMARS

В Донецке упала неразорвавшаяся ракета HIMARS

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Aaron Favila/AP

Российская система ПВО успешно перехватила ракету РСЗО HIMARS, которая была запущена восточнее Донецка. Снаряд практически полностью сохранил целостность и упал на территории города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

«Система противовоздушной обороны сбила ракету РСЗО HIMARS. Она упала в Пролетарском районе Донецка и практически целая», — рассказал собеседник агентства.

По данным служб, сохранившийся экземпляр был изъят специалистами. «Этот образец может оказаться очень полезным», — добавили в оперативных службах.

M142 HIMARS — это американская реактивная система залпового огня на колесном шасси.

9 июля на видео попало уничтожение двух систем HIMARS Украины в Херсонской области. На кадрах видно, что прилетевшая по место расположения РСЗО ракета уничтожила обе установки одновременно. В Минобороны России отдельно отмечают, что еще две установки были поражены в Запорожской области.

Ранее российские военные сбили четыре ракеты ATACMS и десятки дронов.

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