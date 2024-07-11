Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО заявило об укреплении средств ПВО и введении ротационной модели их размещения

НАТО: альянс будет повышать возможности своих сил противовоздушной обороны

close
100%
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Страны НАТО будут и дальше повышать возможности своей интегрированной противовоздушной обороны «на основе 360-градусного подхода». Об этом говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.

«Мы рады объявить об усилении оперативного потенциала НАТО в области противоракетной обороны (ПРО). Поставка комплекса Aegis Ashore в Редзиково, Польша, дополняет существующие активы в Румынии, Испании и Турции», — говорится в документе.

В нем также объявлено о внедрении ротационной модели размещения средств противовоздушной обороны по всему евроатлантическому региону с первоначальным упором на Восточный фланг.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Ранее в НАТО вновь заявили, что Россия остается самой серьезной угрозой для стран альянса.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами