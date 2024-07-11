НАТО заявило об укреплении средств ПВО и введении ротационной модели их размещения

Страны НАТО будут и дальше повышать возможности своей интегрированной противовоздушной обороны «на основе 360-градусного подхода». Об этом говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.

«Мы рады объявить об усилении оперативного потенциала НАТО в области противоракетной обороны (ПРО). Поставка комплекса Aegis Ashore в Редзиково, Польша, дополняет существующие активы в Румынии, Испании и Турции», — говорится в документе.

В нем также объявлено о внедрении ротационной модели размещения средств противовоздушной обороны по всему евроатлантическому региону с первоначальным упором на Восточный фланг.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Ранее в НАТО вновь заявили, что Россия остается самой серьезной угрозой для стран альянса.