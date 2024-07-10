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В Польше началась подготовка бригады из покинувших родину украинцев

Сикорский: Польша начала подготовку первой бригады украинских добровольцев

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Польше в интересах ВСУ началась подготовка добровольцев из проживающих в стране украинцев. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на Публичном форуме НАТО в рамках саммита альянса в Вашингтоне.

«Мы начинаем подготовку первой украинской бригады, которая состоит из добровольцев, проживающих в Польше», — сказал Сикорский.

По его словам, в стране сейчас насчитывается около миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже записались на военную службу.

Министр пояснил, что граждане Украины «боятся быть брошенными на фронт без должной подготовки и экипировки». Польша намерена самостоятельно вооружить их и обучить. А по окончании службы по контракту они смогут вернуться обратно в Польшу.

8 июля сообщалось, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязует Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона, который будет состоять из граждан Украины, уехавших в европейские страны. После подготовки бригада присоединится к Вооруженным силам Украины.

9 июля министр обороны Украины Рустем Умеров призвал граждан Украины, уехавших в Европу, вступать в «украинский легион». По его словам, участники нового формирования будут получать экипировки и вооружения от международных партнеров Киева. С точки зрения Умерова, это обстоятельство вместе с иностранным обучением поможет сделать легион более эффективным на фронте.

Ранее стало известно о переброске американской бронетехники на базу НАТО в Польше.

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