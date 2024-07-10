На Украине признали ошибочность своей стратегии в противостоянии с Россией

Стратегия Вооруженных сил Украины в противостоянии с российской армией является ошибочной и проигрышной. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. <…> Наша задача какая была? Мы должны были не в прямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. <…> Но мы же средневесы, а он тяжеловес», — провел аналогию Стариков.

Стариков добавил, что Украине были предоставлены хорошие «тренеры» и «финансисты», но это не помогло.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при малейшей возможности делают все, чтобы сдаться в плен.

Ранее трое солдат ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР.