Американский сенатор посетовал на слабость ВПК США

Американский сенатор-республиканец Джим Риш, представляющий комитет по международным отношениям, заявил на полях саммита НАТО, что США и их партнеры были сильно удивлены слабостью собственного военно-промышленного комплекса (ВПК). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы были ошеломлены. Я думаю, мы все были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны», — сказал он.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Российская Федерация перевела свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент Соединенных Штатов Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее в Госдепе рассказали, во сколько раз США нарастят производство боеприпасов.