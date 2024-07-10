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Ливан обстрелял север Израиля

Ynet: Ливан выпустил около 30 ракет по району Верхней Галилеи на севере Израиля

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Около 30 ракет было выпущено по району Верхней Галилеи на севере Израиля с территории Ливана. Об этом сообщает Ynet.

В публикации отмечается, что обстрел произошел после сигнала воздушной тревоги в Верхней Галилее. Они пересекли территорию Ливана в направлении района Заура на севере Израиля, отмечает издание.

До этого военно-воздушные силы Израиля в ночь на 10 июля нанесли удар по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по складу оружия «Хезболлы» в районе Кфаркелы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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