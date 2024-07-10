Полдпольщики подтвердили уничтожение складов БПЛА и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Из Вознесенска сообщили: прилетело возле «Памира» - это торговый центр (со) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов — бизнес местного мэра Величко. Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами», — сообщил Лебедев.

Уточняется, что в момент удара по складу, на территории находились офицеры ВСУ, а также городские чиновники. По неподтвержденным данным, мэр Вознесенска также ранен в результате удара.

До этого подпольщики сообщили, что Вооруженные силы России точечными ударами уничтожили склады ВСУ, а также жилые дома с расположением украинских солдат в Купянске.

Ранее Лебедев сообщал об ударах по предприятию в Кривом Роге.