Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило об успешном ударе по складу боеприпасов в Николаевской области

Полдпольщики подтвердили уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Николаевской области

close
100%
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Полдпольщики подтвердили уничтожение складов БПЛА и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Из Вознесенска сообщили: прилетело возле «Памира» - это торговый центр (со) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов — бизнес местного мэра Величко. Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами», — сообщил Лебедев.

Уточняется, что в момент удара по складу, на территории находились офицеры ВСУ, а также городские чиновники. По неподтвержденным данным, мэр Вознесенска также ранен в результате удара.

До этого подпольщики сообщили, что Вооруженные силы России точечными ударами уничтожили склады ВСУ, а также жилые дома с расположением украинских солдат в Купянске.

Ранее Лебедев сообщал об ударах по предприятию в Кривом Роге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами