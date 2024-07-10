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Израиль атаковал позиции Сирии в районе Голанских высот

Израиль нанес удар по сирийской армии из-за нарушения договора о разъединении

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью танков и артиллерии атаковала объекты инфраструктуры сирийской армии в районе Голанских высот. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как утверждают израильские военные, используя указанные объекты, армия Сирии нарушила соглашение о разъединении в буферной зоне от 1974 года, которое было заключено между сирийской и израильской сторонами.

В ЦАХАЛ заявили, что ответственность за случившееся лежит на Сирии, а израильские военные не допустят попыток «нарушить суверенитет» своей страны.

В июне беспилотники армии Израиля нанесли удары по двум военным объектам вооруженных сил Сирии в районах населенных пунктов Даръа и Эль-Кунейтра. В результате налета армия Сирии понесла материальный ущерб и лишилась офицера.

До этого Израиль наносил ракетные удары по наземным целям вблизи города Алеппо, были слышны сильные взрывы. Сирийские средства ПВО открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня.

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