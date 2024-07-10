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Страны НАТО достигли соглашения по декларации саммита

Reuters: страны НАТО достигли соглашения по декларации саммита в Вашингтоне

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Global Look Press

Страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) достигли соглашения по декларации саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

«Союзники достигли соглашения по декларации саммита», — сказано в материале.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты перевели несколько своих европейских баз на повышенный уровень боеготовности из-за возможных диверсий.

Также Столтенберг сказал, что НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы странам — членам альянса со стороны России.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Джоэл Рубин заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне имеет решающее значение для президента США Джо Байдена и его предвыборной кампании.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года , он посвящен 75-летию альянса

Ранее в США анонсировали шаги для приближения вступления Украины в НАТО.

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