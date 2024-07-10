Увеличилось число пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино

Город Шебекино Белгородской области снова подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), общее число пострадавших выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти», — заявил губернатор.

Глава региона добавил, что в Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке после прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. Оба получили осколочные ранения поясничного отдела.

Гладков отметил, что после оказанной медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.

По словам главы региона, разрушений достаточно много. Большое количество поврежденных автомобилей. Что касается закрытия временного контура — службы области уже приступили к обмеру.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что украинская армия атаковала Грайворон при помощи беспилотников-камикадзе. В результате пострадал один человек.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе создания зоны безопасности для Белгорода.