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Увеличилось число пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино

Гладков: количество раненых при обстреле ВСУ Шебекино увеличилось до девяти

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Город Шебекино Белгородской области снова подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), общее число пострадавших выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти», — заявил губернатор.

Глава региона добавил, что в Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке после прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. Оба получили осколочные ранения поясничного отдела.

Гладков отметил, что после оказанной медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.

По словам главы региона, разрушений достаточно много. Большое количество поврежденных автомобилей. Что касается закрытия временного контура — службы области уже приступили к обмеру.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что украинская армия атаковала Грайворон при помощи беспилотников-камикадзе. В результате пострадал один человек.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе создания зоны безопасности для Белгорода.

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