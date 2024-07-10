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ВС РФ ударили по схрону с тяжелой техникой ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС РФ ударили по местам дислокации тяжелой техники ВСУ под Запорожьем

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска поразили схрон тяжелой техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева.

Он уточнил, что под обстрел попали объекты ВСУ в Малой Токмачке и Новоданиловке. В лесу, который находится в середине Новоданиловки, по словам Лебедева, украинские войска прятали танки и топливо. Кроме того, там же находился некоторый воинский контингент.

В Малой Токмачке же, по информации подполья, ВСУ ремонтировали военную технику, используя для этого труд заключенных.

Также 10 июля Лебедев сообщил, что российские войска поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ завезли ракеты. Помимо этого, по данным подполья, взрывы произошли в Снигиревке в Николаевской области, куда украинские войска стягивали технику и личный состав.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли более 500 военных в ДНР.

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