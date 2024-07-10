Более 20 украинских уклонистов задержали на границе с Молдавией

Украинские пограничники задержали 23 мужчины мобилизационного возраста при попытке незаконно пробраться в Молдавию на грузовике-зерновозе. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.

Отмечается, что к приграничье мужчин подвез один из организаторов схемы вывоза уклонистов, откуда они пешком отправились к границе, но в окрестностях одного из сел Подольского района Одесской области их задержали пограничники.

10 июля народный депутат от правящей пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о рождении на Украине нового «дворянства» — таким словом он назвал сотрудников организаций, работающих на гранты западных стран, которые новым постановлением украинского правительства были забронированы от мобилизации.

Днем ранее правоохранители задержали в Одессе отца и сына — врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение.

Ранее в Одессе неизвестные сожгли дотла машину военного.