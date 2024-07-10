Российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине. Такое мнение на YouTube-канале Danny Haiphong выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Российские вооруженные силы сегодня самые закаленные, опытные и эффективные войска в мире, потому что у них правильный подход. Они стремительно приспосабливаются к реалиям», — заявил он.

Риттер также отметил то, как российская армия ведет боевые действия с помощью беспилотников. «Просто уму непостижимо», — заключил он.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, что российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые беспилотники и ракеты.

Об этом украинский лидер сказал в контексте заявления о том, что Киеву нужно больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Также политик отметил, что самолеты-истребители F-16, которые в скором времени могут прислать страны Запада, не изменят положения дел на поле боя из-за малочисленности.

Ранее Путин назвал преимущество российской армии над всеми другими.