Вучич: Сербия не является «пешкой» России или США

Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что его страна не является «пешкой» или агентом США или России. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не железные дороги и автотрассы, поддержка и помощь кому-либо, но расправа над нашим народом и детьми, заявил Вучич.

«Он сказал, что мы – агенты или пешки России на Балканах. Мое послание господину Кларку: каждому, кто следит за тем, что делает Сербия, ясно, что мы – не чьи-то пешки. Но также, как не российские, так и не американские. И никогда ими не станем», — заявил он.

До этого сообщалось, что бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой Соединенных Штатов и НАТО. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров от 19 апреля 1999 года, опубликованной архивом нацбезопасности США.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич ответил Байдену на слова об агрессии НАТО против Югославии.