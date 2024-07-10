Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич: Сербия не является «пешкой» России или США

Президент Сербии Вучич заявил, что его страна не является агентом России или США

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе, генералу в отставке Уэсли Кларку, что его страна не является «пешкой» или агентом США или России. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не железные дороги и автотрассы, поддержка и помощь кому-либо, но расправа над нашим народом и детьми, заявил Вучич.

«Он сказал, что мы – агенты или пешки России на Балканах. Мое послание господину Кларку: каждому, кто следит за тем, что делает Сербия, ясно, что мы – не чьи-то пешки. Но также, как не российские, так и не американские. И никогда ими не станем», — заявил он.

До этого сообщалось, что бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой Соединенных Штатов и НАТО. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров от 19 апреля 1999 года, опубликованной архивом нацбезопасности США.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич ответил Байдену на слова об агрессии НАТО против Югославии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами