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Генсек НАТО подтвердил повышение боеготовности баз США в Европе

Столтенберг: США повысили уровень готовности баз в Европе из-за угрозы диверсий

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты перевели несколько своих европейских баз на повышенный уровень боеготовности из-за возможных диверсий. Слова генсека приводит ТАСС.

«Действительно, США повысили уровень готовности ряда своих баз, но это должна комментировать американская сторона», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста по прибытии на саммит НАТО.

10 июля американский телеканал CNN сообщил, что на прошлой неделе американские военные базы в Европе повысили уровень готовности в ответ на данные о возможных диверсионных атаках против военного контингента США, которые могут быть организованы «поддерживаемыми Россией субъектами».

При этом представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй заявил телеканалу, что повышение бдительности связано не с одной конкретной угрозой, а с совокупностью факторов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на публикации о повышении боеготовности баз США в Европе.

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