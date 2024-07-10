Генсек НАТО подтвердил повышение боеготовности баз США в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты перевели несколько своих европейских баз на повышенный уровень боеготовности из-за возможных диверсий. Слова генсека приводит ТАСС.

«Действительно, США повысили уровень готовности ряда своих баз, но это должна комментировать американская сторона», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста по прибытии на саммит НАТО.

10 июля американский телеканал CNN сообщил, что на прошлой неделе американские военные базы в Европе повысили уровень готовности в ответ на данные о возможных диверсионных атаках против военного контингента США, которые могут быть организованы «поддерживаемыми Россией субъектами».

При этом представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй заявил телеканалу, что повышение бдительности связано не с одной конкретной угрозой, а с совокупностью факторов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на публикации о повышении боеготовности баз США в Европе.