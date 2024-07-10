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Британия истощила свои военные арсеналы из-за Украины

В Минобороны Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи ВСУ

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Frank Augstein/AP

Британские военные арсеналы истощены из-за оказания помощи Украине. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард в интервью радиостанции LBC.

«Нам необходимо провести обзор обороны, не просто глядя на общие расходы, сколько мы тратим на оборону, но, что важнее, на что мы тратим и как мы это делаем, поскольку министерство обороны в прошлом не всегда тратило деньги так, как следовало бы», — заявил он.

По словам замминистра, Великобритания поступила правильно, предоставив Украине военное оборудование. Однако такая политика «подорвала вооруженные силы» королевства и привела к «образованию дыр» в обороне.

Также Поллард подтвердил намерение нового лейбористского правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. В настоящее время этот показатель находится на уровне около 2,3% ВВП. При этом замминистра не стал уточнять, к какому году Великобритания собирается достичь этой цели.

Общий объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составляет порядка 7,6 млрд фунтов, что приравнивается к $9,7 млрд.

В ходе юбилейного саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне, было решено объявить о предоставлении помощи Украине на €40 млрд на протяжении 2025 года.

Ранее стало известно о мерах, которые помогут вступить Украине в НАТО.

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