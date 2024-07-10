Норвегия передаст Киеву шесть истребителей F-16

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16. Об этом пишет газета VG.

«Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16», — заявил он.

Он подчеркнул, что начать передачу истребителей Украине планируется уже в текущем году.

До этого министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, прибывший в США на саммит НАТО, сообщил, что страна предоставит 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года. Он рассказал, что министерство обсудило с компанией Lockheed Martin обучение украинских пилотов управлению F-16, и с этой же целью в Румынии будет создан европейский учебный центр F-16. Также Брекелманс напомнил, что Нидерланды пообещали в скором времени направить Украине истребители F-16 и части зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.