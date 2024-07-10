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Российский МиГ-31 подлетел к самолету ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МО РФ: МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета над Баренцевым морем

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух из-за обнаруженного вблизи российской границы над Баренцевым морем норвежского патрульного самолета Р-8А «Посейдон». Об этом сообщает министерство обороны России в Telegram-канале.

«В целях недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что при приближении российского истребителя норвежское воздушное судно развернулось от российской границы. После этого МиГ-31, не допустив нарушения госграницы РФ, вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — добавили в министерстве.

До этого сообщалось об американском беспилотнике Global Hawk, который находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.

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