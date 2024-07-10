Украинские войска потеряли за сутки до 510 солдат в зоне ответственности группировки «Центр». Об этом сообщает министерство обороны России.

Центральная группировка нанесла поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой народной республики.

ВСУ также потеряли боевую машину пехоты Marder, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.

10 июля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский самолет МиГ-29.

В этот же день координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев рассказал, что в городе Снигиревке Николаевской области Украины, куда войска страны стягивали технику и личный состав, произошли взрывы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в направлении подконтрольных украинской армии городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в Донецкой народной республике.

Ранее НАТО назвали террористической организацией.