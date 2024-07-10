Российские бойцы группировки войск «Запад» поразили формирования пяти украинских бригад в Харьковской области, Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 110-й бригады теробороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Макеевка в ЛНР и Торское в ДНР.

В ведомстве также сообщили, что противник потерял до 495 военнослужащих, восемь автомобилей, танк, 155 мм гаубицу М777 (производство США), две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152 мм орудие Д-20, а также станции: контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются в направлении подконтрольных украинской армии городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года).

Глава ДНР также отметил важность освобождения таких населенных пунктов, как Красноармейск, Покровск, Часов Яр и Славянск.

Ранее ВСУ обстреляли Энергодар.