Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные также сбили 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при помощи самолетов, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших данные системы.

5 июля стало известно, что российские системы ПВО за неделю уничтожили 451 беспилотник украинских войск.

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