Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29

close
100%
militarizm.su

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные также сбили 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при помощи самолетов, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших данные системы.

5 июля стало известно, что российские системы ПВО за неделю уничтожили 451 беспилотник украинских войск.

Ранее ВСУ уличили в «прощупывании» обороны Крыма.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами