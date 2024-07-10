На Украине заявили об ударах по инфраструктуре в Одесской области

Портовая инфраструктура, расположенная в Одесской области на юге Украины, повреждена в результате взрывов. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

«Ночью... ракетные удары по объектам припортовой инфраструктуры Одесской области», — говорится в публикации.

По данным ведомства, проводится осмотр мест взрывов, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Незадолго до этого глава военной администрации Одесской области Олег Кипер подтвердил, что поврежденная в результате атаки портовая инфраструктура находится в регионе. По словам главы военной администрации региона, повреждения получили складские помещения, а также грузовой автотранспорт. В результате повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия устраняются.

Также ведется осмотр мест взрывов, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Кипер призвал жителей и гостей Одесской области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и своевременно укрываться в убежищах.

Ранее о взрыве в Одесской области сообщало издание «Страна.ua».