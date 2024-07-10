Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На саммите НАТО рассказали о темпах производства оружия для Украины

WSJ: США и ЕС признали, что не успевают производить оружие для Украины

close
100%
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

США и Европа не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все запросы Украины, признали лидеры стран на саммите НАТО. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Члены альянса смогли достичь лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности, отмечает издание.

Из-за перебоев в цепочке поставок и нехватки рабочей силы на то, чтобы увеличить производство противотанковых управляемых ракет Javelin, странам потребуется еще четыре года.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем обсудят создание новой структуры для помощи Киеву и построения «моста в НАТО» для Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.

Ранее в НАТО задумались о создании поста спецпредставителя по Украине.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами