На саммите НАТО рассказали о темпах производства оружия для Украины

США и Европа не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все запросы Украины, признали лидеры стран на саммите НАТО. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Члены альянса смогли достичь лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности, отмечает издание.

Из-за перебоев в цепочке поставок и нехватки рабочей силы на то, чтобы увеличить производство противотанковых управляемых ракет Javelin, странам потребуется еще четыре года.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем обсудят создание новой структуры для помощи Киеву и построения «моста в НАТО» для Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.

Ранее в НАТО задумались о создании поста спецпредставителя по Украине.