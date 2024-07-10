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В Чечне рассказали об отличии украинских пленных от чеченцев

Чеченский министр Дудаев опубликовал видео с украинскими пленными

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Саид Царнаев/РИА Новости

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев показал видео с пленными украинскими солдатами. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале.

В видео Дудаев обратился к автору YouTube-канала Apostle Dmytro Karpenko, который в начале июня опубликовал интервью с пленными чеченскими бойцами. Министр отметил, что разница между ними и украинцами, стоящими за его спиной, состоит в том, что выходцы из Чечни были захвачены будучи контуженными, а украинские бойцы сдались в плен добровольно.

До этого пленный украинец Алексей Давыденко рассказал агентству РИА Новости, как один из военных ВСУ пытался расстрелять его и еще одного сослуживца во время боестолкновения.

Пленный командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев также заявлял, что во время боя в Часове Яре украинские солдаты случайно раздавили своего товарища на бронированном гусеничном транспортере.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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