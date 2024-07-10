Стало известно, сколько средств Италия выделит Украине в 2025 году

Доля Италии в финансовой помощи Киеву, которую НАТО планирует оказать в размере $40 миллиардов, составит $1,7 миллиарда. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Данный объем, отмечает издание, станет «значительным весом» для бюджета Италии, учитывая, что за минувшие два года власти выделили Украине примерно по €1,2 миллиарда. Исходя из этого, рост расходов Италии на поддержку Украины должен составить около €400 миллионов при том, что помощь на следующий год «с юридической и экономической точки зрения» будет иметь обязывающий характер.

Союзники по НАТО, отмечает газета, на уровне шерп работают над смягчением формулировок в финальном заявлении саммита в Вашингтоне с тем, чтобы в тексте говорилось о «политическом обязательстве» по оказанию помощи Киеву.

9 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Украины. Они будут включать обучение солдат ВСУ и финансовую помощь в объеме $40 миллиардов.

Ранее стало известно, что Япония предоставит Украине партию техники для разминирования.