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Пушилин заявил о продвижении российской армии в ДНР

Пушилин заявил о продвижении армии РФ в направлении Дзержинска и Нью-Йорка

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Александр Сухов/РИА Новости

Вооруженные силы России успешно продвигаются в направлении подконтрольных украинской армии городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока имеют возможность обстреливать Горловку из артиллерии.

Чиновник отметил, что сейчас российские военные следят за тем, как отодвигается от Горловки линия фронта. Для этого прилагается много усилий.

«Во многом мы видим положительный результат в плане продвижения в направлении Дзержинска, мы видим сейчас и в направлении Нью-Йорка и ряда других населенных пунктов. Мы видим, буквально ежедневно фиксируем, что у наших военнослужащих есть успехи», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР также отметил важность освобождения таких населенных пунктов, как Красноармейск, Покровск, Часов Яр и Славянск.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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