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Российские военные дали бой штурмовикам элитной украинской бригады

Минобороны: группировка «Север» вступила в бой с элитной бригадой ВСУ «Лють»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска дали бой штурмовикам элитной украинской бригады «Лють». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, в бой с подразделением вступили бойцы группировки войск «Север».

Штурмовики бригады «Лють» совместно с 36-й бригадой морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 17-й бригадой нацгвардии Украины пытались контратаковать российские позиции, однако, по заявлению МО РФ, все контратаки были отражены.

Также сообщается, что противник потерял до 310 бойцов, три автомобиля, две гаубицы М777 и гаубицу Д-30.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие улучшили тактическое положение на Сватовском участке фронта. Он отметил, что при выполнении боевой задачи российские артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт украинских войск в населенном пункте Коломыйчиха.

Также Марочко заявил, что ВС России отрезали пути отступления подразделений украинской армии под Волчанском в Харьковской области. По его словам, это удалось благодаря продвижению передовых порядков вдоль реки Северский Донец.

Ранее российские военные уничтожили подвижный пункт управления ВСУ.

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